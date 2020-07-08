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В Элисте создали первый в республике жилищно-строительный кооператив

Компания "ДОМ.РФ" передала кооперативу участок в 12,3 га под индивидуальное жилищное строительство

ЭЛИСТА, 8 июля. /ТАСС/. Первый жилищно-строительный кооператив создали в Элисте благодаря господдержке "Университетский" и соглашению о сотрудничестве компаний ДОМ.РФ, Банк ДОМ.РФ, Фонд ДОМ.РФ и правительства Калмыкии. Об этом сообщила в среду пресс-служба АО "ДОМ.РФ".

Компания безвозмездно передала ЖСК земельный участок площадью 12,3 га для индивидуального жилищного строительства, говорится в сообщении.

Этот опыт и реализация других инициатив положительно повлияют на развитие финансово-строительной сферы и создание комфортной городской среды, пояснили в пресс-службе госкорпорации.

"Наше соглашение имеет сугубо практическое значение. ДОМ.РФ и правительство Калмыкии выходят на новый этап реализации совместных программ по развитию проектного финансирования, по ипотечному кредитованию. Мы готовы делиться нашим опытом и оказывать помощь региональным градостроителям и урбанистам в осуществлении проектов благоустройства и формирования современного облика городских территорий, комфортной среды для граждан", - цитирует пресс-служба гендиректора АО "ДОМ.РФ" Виталия Мутко.

Нацпроект "Жилье и городская среда" включает в себя четыре федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". На реализацию нацпроекта из всех источников, в том числе внебюджетных, выделили более 1 трлн рублей.

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