В Москве за первое полугодие построили почти 5 млн кв. м недвижимости

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Около 5 млн кв. м недвижимости, из которых 2,2 млн составляет жилье, построено с начала 2020 года в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Ограничительные меры, действовавшие в Москве из-за пандемии коронавируса, не сказались на темпах строительства. Застройщики смогли оперативно возобновить все работы. По итогам первого полугодия сдано 4,8 млн кв. м недвижимости. Из общего объема ввода за полгода порядка 2,2 млн кв. м - жилые объекты, что составляет 60% от запланированного объема", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

Заместитель мэра отметил, что на данный момент строительство ведется даже с некоторым опережением планов. Значительная часть переданных в эксплуатацию объектов построена за счет средств инвесторов, что говорит о комфортном деловом климате в столице и отлаженной системе работы всех участников строительной отрасли. Рост объемов ввода жилья является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда".