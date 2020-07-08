Совфед одобрил закон о запрете выдачи займа в ломбардах под залог недвижимости

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, регулирующий деятельность ломбардов в России, в том числе ограничивающий размер предельного займа и запрещающий выдавать займ под залог недвижимости.

Согласно закону, инициированному правительством РФ, размер максимального займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. До 300 тыс. рублей будет увеличена предельная сумма оценки, обязательная для проведения торгов при реализации невостребованного имущества. Кроме того, предполагается объединение в одном документе залогового билета и индивидуальных условий займа, форма залогового билета будет утверждаться Банком России.

"Ломбардом является юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, сведения о котором внесены в государственный реестр ломбардов в порядке, предусмотренном настоящим федеральным законом и нормативным актом Банка России, основными видами деятельности которого являются предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления, хранение вещей", - говорится в законе. Ранее уточнения о возможности выдачи займа только под залог движимого имущества не было.

Документом вводится запрет на использование слова "ломбард" в наименовании юридических лиц, сведения о которых не внесены в госреестр ломбардов или которые только собираются получить статус ломбарда. Устанавливается, что юрлицо приобретает статус ломбарда со дня внесения Банком России сведений о нем в госреестр ломбардов и утрачивает статус со дня исключения этих сведений из реестра.

Закон продлевает время работы ломбардов до 23:00. Сейчас ломбарды могут работать с 8:00 до 20:00. Закон уточняет требования к должностным лицам ломбардов. Кроме того, выдаваемый ломбардом заемщику залоговый билет должен будет содержать условия договора потребительского займа, соответствующие закону "О потребительском кредите (займе)".