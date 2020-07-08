Новостройки в старой Москве за время карантина подорожали на 4%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Цены на квартиры в новостройках в границах старой Москвы за время ограничительных мер по коронавирусу выросли на 4%, в Новой Москве - на 9%, а в Подмосковье - на 7%, сообщил в среду руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов на онлайн-конференция для застройщиков.

"Цены росли. За период карантина в Москве в старых границах они прибавили 4% (в июле к уровню февраля - прим. ТАСС), в Новой Москве - 9%, в Московской области - 7%. По отношению к аналогичному периоду прошлого года тоже прирост достаточно существенный", - сказал Попов.

По его словам, на рост цен повлияли три причины: переход рынка на эскроу-счета, небольшое количество новых проектов и дешевая ипотека. При этом с учетом мягкой денежной политики, связанной с заметным снижением ключевой ставки, заявленные цены застройщиков снижаться не будут, уверен эксперт. "Мы скорее всего увидим медленный рост заявленных цен по 0,5-1% в месяц. Прирост примерно на 4-5% к концу года относительно текущих уровней произойдет", - отметил он.

За время карантина рынок новостроек столкнулся с обвалом спроса, который начал восстанавливаться в июне, отметил эксперт. "В июне спрос начал восстанавливаться, но по отношению к показателям аналогичного месяца прошлого года, то есть к июню 2019 года, все равно падение достаточно глубокое: старая Москва - 27%, Новая Москва - 43%", - сказал аналитик.

Для сравнения, в старой Москве в апреле-мае на фоне ограничительных мер из-за коронавируса спрос упал на 45%, а в Новой Москве - на 66% к аналогичному периоду прошлого года. При этом застройщикам помогла программа льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5%, подчеркнул Попов. "Достаточно было сказать, что у нас будет льготная ипотека, и сразу число просмотров [объявлений] выросло на десятки процентов за один день", - отметил он.

В ближайшие несколько месяцев рынок увидит определенный эффект отложенного спроса - принесут деньги те покупатели, которые не смогли завершить сделку в марте-апреле, считает руководитель аналитического центра "Циан". "Это отразится и на первичном рынке, где программа льготной ипотеки активно стимулирует спрос, и на вторичном рынке", - отметил Попов. Однако, по его прогнозам, к докризисному уровню по числу сделок рынок сможет вернуться только через семь-восемь месяцев.