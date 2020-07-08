Крупнейшая сделка по проектному финансированию строительства жилья заключена в Подмосковье

КРАСНОГОРСК, 8 июля. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ предоставит девелоперской группе компаний "Инград" 60,5 млрд рублей для строительства жилого квартала в Московской области, реализация проекта поможет решить проблемы обманутых дольщиков. Об этом говорится в совместном сообщении банка и девелопера по итогам подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве в правительстве региона.

"Это крупнейшая сделка для всего банковского сектора, который предоставляет проектное финансирование в стране. Важно, что благодаря партнерству Банка ДОМ.РФ и ГК "Инград" будут восстановлены и права дольщиков, чьи дома попали в реестр проблемных объектов", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Проект предусматривает строительство большого микрорайона в Мытищах на площади в 60 га и реализуется в рамках трехстороннего сотрудничества правительства Московской области, банка и девелопера. В ходе его реализации девелопер достроит два долгостроя - жилые комплексы "Булатниково" и "Белый город", возведение которых было остановлено в 2013 и 2016 годах соответственно. Всего девелопер возведет 550 тыс. кв. м жилья, физкультурно-оздоровительный комплекс, несколько детских садов и школ, поликлинику, торгово-развлекательный центр и наземные паркинги. Также будут построены объекты коммунального, инженерного и транспортного назначения. Ввод домов в эксплуатацию рассчитан на 2023-2031 годы.

О проектном финансировании

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года средства граждан, вложенные в приобретение жилья в новых строительных проектах, должны храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет проектного финансирования от банков. По данным Банка России, на 1 июня банки заключили более 1,2 тыс. кредитных договоров с застройщиками. Сумма кредитных линий превысила 1,39 трлн рублей.

"На сегодняшний день это крупнейшая сделка в отрасли после перехода на эскроу, эталон возможностей проектного финансирования", - прокомментировал подписание соглашения президент ГК "Инград" Павел Поселенов. В свою очередь в ходе подписания председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко отметил, что банк и девелопер уже активно взаимодействуют в рамках новых проектов жилого строительства. Ранее стороны уже заключили сделку более чем на 11 млрд рублей, которые направлены на строительства ЖК TopHILLS в Южном административном округе столицы рядом со станцией метро "Нагорная".

АО "Банк ДОМ.РФ" - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, входит в периметр группы госкомпании ДОМ.РФ, которая является единственным акционером банка. Группа компаний "Инград" является одним из крупнейших девелоперов Московского региона, сейчас компания строит 18 жилых комплексов, объем текущего строительства составляет свыше 2,2 млн кв. м.