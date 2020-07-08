Архсовет одобрил проект с новым небоскребом в составе ЦМТ в Москве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы в среду одобрил архитектурную концепцию третьей очереди строительства Центра международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной.

"Я поздравляю заказчика и архитектора с таким принятием проекта Архсоветом. У нас редко бывает такое единодушие во мнениях. Я считаю, это знаковый, классный проект", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на прошедшем в удаленном режиме заседании Архсовета.

Согласно материалам к заседанию, речь идет об архитектурно-градостроительном решении объекта капитального строительства "Центр международной торговли (3-я очередь строительств ЦМТ-3)" по адресу: ЦАО, Краснопресненская набережная, д. 12. В состав комплекса войдут два офисных здания, одно из них - башня высотой около 200 кв. м. Общая наземная площадь первого здания составит 60 тыс. кв. м, второго - 13 тыс. кв. м. Заказчик - ПАО "ЦМТ". Разработкой проекта занимается архитектурное бюро Speech Сергея Чобана.

Как пояснили в Москомархитектуры, башня будет иметь сложную скульптурную форму, на нижних этажах откроются кафе и магазины, на самом верху - смотровая площадка. В подземном трехэтажном паркинге предусмотрено около 600 машино-мест и 35 гостевых машино-мест на открытой стоянке.

Как рассказал на заседании генеральный директор Центра международной торговли Владимир Страшко, ориентировочный срок реализации проекта составит 10 лет.

О благоустройстве

Проект также предусматривает общественное пространство, ведущее к набережной. "Вдоль здания появится общественная и прогулочная зона, новый комплекс в том числе и благодаря этому будет органично вписан в ткань города", - уточнил Сергей Чобан.

Архсовет поддерживает проект с важной оговоркой, что ожидает высокого качества строительства, при этом площадь и общественные пространства должны быть "на порядок лучше решены", добавил Кузнецов. "Может быть, отдельный конкурс на эту историю сделать, пригласить знаковых ландшафтников, какой-то артобъект сюда заметный поставить. Это огромный шанс для города сделать запоминающееся, знаковое место на реке", - сказал главный архитектор

О ЦМТ

Центр международной торговли был введен в эксплуатацию к Олимпийским играм 1980 года в Москве, это крупнейший многофункциональный бизнес-комплекс в России. Единый архитектурный ансамбль ЦМТ расположен в центре столицы на берегу Москвы-реки объединяет три офисных здания, конгресс-центр, а также другие объекты.

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