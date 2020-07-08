Строительство микрорайона в Мытищах предусматривает создание 5 тыс. рабочих мест

КРАСНОГОРСК, 8 июля. /ТАСС/. Реализация масштабного инвестиционного проекта по строительству микрорайона в подмосковных Мытищах, о котором правительство региона договорилось с девелопером "Инград", предусматривает завершение двух долгостроев, создание комфортной инфраструктуры, а также 5 тыс. рабочих мест, сообщила в среду министр жилищной политики Московской области Инна Федотова в ходе подписания соглашения.

"Стратегическая задача для правительства Московской области в области градостроительства - это комплексное развитие территории. Безусловно, комплексное развитие предусматривает не только создание жилья, но и создание комфортной и благоустроенной инфраструктуры, которая входит в состав этого проекта, а также создание рабочих мест, которых в этом проекте должно быть создано более 5 тыс.", - сказала Федотова.

Она добавила, что реализация проекта также предусматривает завершение двух долгостроев для более чем 800 обманутых дольщиков. По словам Федотовой, всего в 2020 году власти Московской области планируют решить проблему 15,5 тыс. обманутых дольщиков, при этом наполовину эта задача уже выполнена.

В среду правительство Московской области, девелопер "Инград" и Банк ДОМ.РФ объявили о реализации масштабного инвестиционного проекта, который предусматривает строительство большого микрорайона в Мытищах на площади в 60 га. Согласно соглашению, девелопер достроит два долгостроя - жилые комплексы "Булатниково" и "Белый город", возведение которых было остановлено в 2013 и 2016 годах соответственно.

Всего "Инград" возведет 550 тыс. кв. м жилья, физкультурно-оздоровительный комплекс, несколько детских садов и школ, поликлинику торгово-развлекательный центр и наземные паркинги. Также будут построены объекты коммунального, инженерного и транспортного назначения. Ввод домов в эксплуатацию рассчитан на 2023-2031 годы.

Для строительства жилого квартала Банк ДОМ.РФ предоставит "Инграду" 60,5 млрд рублей - это крупнейшая сделка по проектному финансированию в России.