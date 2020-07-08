Госдума разрешает проводить кадастровые работы за счет физических и юридических лиц

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о возможности выполнения комплексных кадастровых работ не только за счет бюджетных средств, но и за счет средств физических или юридических лиц.

Инициатором законопроекта выступило правительство. Согласно тексту документа, речь идет о тех лицах, которые заинтересованы в выполнении таких работ на определенной территории. На данный момент заказчиками таких работ могут выступать только органы местного самоуправления муниципального района или городского округа, органы исполнительной власти города федерального значения.

Согласно законопроекту, комплексные кадастровые работы выполняются одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в границах определенной территории. При выполнении этих работ, помимо предусмотренного инициативой уточнения границ земельных участков, определяется местоположение на них зданий и сооружений.

Как отметил ранее глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, это даст возможность осуществить "привязку" таких объектов к земельным участкам, на которых они расположены.

Кроме того, указал он, "законопроект вводит возможность проведения комплексных кадастровых работ по инициативе и за счет средств правообладателей объектов недвижимости, расположенных в границах территории проведения" работ. Речь, например, идет об СНТ или гаражном потребительском кооперативе.