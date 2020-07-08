Строительство ЖК "ЗИЛ-Юг" в Москве планируется начать в конце 2020 года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Девелопер "Эталон" планирует в конце 2020 года начать строительство первой очереди многофункционального жилого комплекса "ЗИЛ-Юг" на территории бывшего "Завода имени Лихачева" в Москве. Об этом сообщил в среду глава Московского территориального управления группы "Эталон" Максим Берлович.

"Наша задача - всеми силами постараться получить разрешение на строительство в этом году <...> Это касаемо первой очереди. То есть, [мы] выходим на строительство [под] конец этого года. Завершить первую очередь планируем в 2023 году", - сказал Берлович на заседании Архсовета Москвы, который одобрил проект жилого комплекса.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, представленный проект застройки является знаковым для этого места. "Я считаю, что классная работа, профессиональная, изящная. Хотя ЗИЛ уже изобилует разными интересными проектами. Но этот [проект] добавляет качества территории", - сказал он в ходе Архсовета.

Над созданием концепции жилого комплекса работало архитектурное бюро Buromoscow. Архитектор и партнер Buromoscow Юлия Бурдовая на Архсовете представила застройку двух участков первой очереди площадью 0,5 и 3,5 га. Жилой комплекс будет расположен вдоль Москвы-реки и набережной Марка Шагала. Также рядом с застройкой располагается станция МЦК "ЗИЛ". По проекту планировки на территории предусмотрены школа и детские сады, добавила Бурдова.

"Застройка первой линии носит рекреационный характер и усилена двумя объемами переменной этажности от одиннадцати до трех этажей, которые плавно спускаются к парку и реке. Дальняя от реки часть фиксируется четырьмя большими объемами 29-этажных башен. Углы кварталов фиксируются девятиэтажными секциями", - отметила архитектор.

Кроме того, по проекту по периметру квартала появятся одноэтажные нежилые помещения. При этом вдоль улицы внутри квартала предполагается создать две линии двух- и трехэтажных таунхаусов. "Эти таунхаусы планируется в дальнейшем [использовать] как площадку для тестирования технологии CLT-панелей, поскольку это малоэтажное жилье", - добавила Бурдова. CLT-панели - современный строительный материал, перекрестно склеенные слои древесины хвойных пород, которые не уступают по прочности традиционным бетону, стали и кирпичу, а по экологическим, эксплуатационным характеристикам и себестоимости превосходят их.

О застройке территории "ЗИЛ"

Как ранее сообщал ТАСС, "Группа ЛСР" продала дочерней структуре "Эталона" 50% в компании "Развитие". ООО "Развитие" - совместное предприятие "Группы ЛСР" и "Лидер-Инвеста", которое в 2015 году получило право застройки южной части ЗИЛа в Даниловском районе Москвы.

Проект застройки территории завода предусматривает застройку площадки в 104 га. Общая реализуемая площадь проекта превысит 1,2 млн кв. м. Строительство проекта будет идти в 11 очередей.