Первый в 2020 году долгострой сдали в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Первый в 2020 году дом-долгострой сдан в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, здесь будут жить 230 семей, половина из которых купили квартиру по программе "Жилье для российской семьи". Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Приморья.

"В этом году мы достроили и ввели в эксплуатацию уже второй [во Владивостоке - прим. ТАСС] дом. Вечером 7 июля официально подписан акт ввода в эксплуатацию дома № 25 в жилом комплексе "Снеговая Падь. Комплекс Д". В нем будут проживать 230 приморских семей, 120 из которых купили квартиры по условиям государственной программы "Жилье для российской семьи", - процитировала пресс-служба генерального директора корпорации развития Приморского края и советника губернатора региона по вопросам долевого строительства Ольгу Сун-жаю.

Достройка домов в микрорайоне началась в 2019 году, на момент передачи объекта подрядчику готовность дома составляла 68%. На завершение строительства потребовалось почти 150 млн рублей, выделенных по субсидии из краевого бюджета. На работы ушло чуть больше восьми месяцев, их немного замедлили дожди, которые обрушились на Владивосток в июне. Около здания благоустроили придомовую территорию, посадили более 150 деревьев и кустов, установили малые архитектурные формы, детскую площадку, организовали парковочную зону.

Ключи жильцам обычно передают после подписания акта приема-передачи всех квартир после постановки дома на кадастровый учет. Эта процедура занимает примерно месяц после подписания акта ввода в эксплуатацию. В Приморье это уже седьмой по счету долгострой, сданный в 2020 году.

Обманутые дольщики Приморского края за последние несколько лет неоднократно обращались к президенту с просьбой разобраться в их проблеме, этот вопрос был поднят на встрече президента РФ Владимира Путина с общественностью Дальневосточного федерального округа в сентябре 2019 года. Контроль за вводом проблемных домов в эксплуатацию проходит также по региональной госпрограмме "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края". Губернатор края Олег Кожемяко в 2018 году поставил задачу решить проблему и искоренить понятие "обманутый дольщик" в Приморье. В 2019 году было введено в строй пять проблемных домов.