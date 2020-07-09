В Приморье по программе "Арендное жилье" в 2021 году сдадут 750 квартир

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Приморья до конца 2021 года предоставят бюджетникам 750 квартир по программе "Арендное жилье". Об этом сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"Результаты нашей работы по программе "Арендное жилье" будут видны уже к концу этого года: 300 квартир мы сдадим до 31 декабря. В 2021 году наши планы - 750 квартир. И с каждым годом будем двигаться в сторону увеличения", - сказала председатель краевого правительства Вера Щербина, слова которой приводятся в сообщении.

В 2021 году доступная жилплощадь по проекту появится в городе Большой Камень, селах Хороль, Камень-Рыболове и других территориях Приморья. Квартиры будут предоставлены работникам бюджетной сферы, молодым профессионалам, узконаправленным специалистам. Арендная плата при коммерческом найме такого жилья будет значительно ниже рыночной - почти на 50%. Предусматривается и частичная компенсация оплаты для работников бюджетных сфер.

Инициатива регионального правительства призвана удержать местных молодых специалистов в регионе, а в будущем - привлечь профессионалов из других субъектов РФ. "В перспективе мы планируем обеспечить возможность выкупа этого жилья в ипотеку. <…> Еще одно преимущество - стоимость квадратного метра. Планируем сохранить его в районе 75 тысяч рублей", - подчеркнула Щербина.

В ближайшие три года власти Приморья намерены ввести по программе "Арендное жилье" около 100 тыс. кв. метров жилья - это почти 2 тыс. квартир по льготным условиям для специалистов региона. На эти цели предусмотрели 5 млрд рублей бюджетных средств. Потребность в строительстве арендного жилья на территории края составляет 5 017 квартир, и заявки от глав населенных пунктов и предприятий продолжают поступать.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, регионы, муниципальные образования и частные застройщики могут строить наемные дома. Частные застройщики, которые предложат на аукционах более низкий размер арендной платы за наем жилых помещений в таких домах, получат земельные участки в аренду без торгов по цене земельного налога и дополнительную поддержку - например, обеспечение участков инженерной инфраструктурой.