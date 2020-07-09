Исследование: доля зарубежных инвестиций в недвижимость упала до 1% из-за пандемии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Доля вложений зарубежных инвесторов в общем объеме инвестиций в недвижимость России по результатам II квартала 2020 года упала до 1% из-за пандемии. Такие данные содержатся в аналитическом отчете консалтинговой компании CBRE, который есть в распоряжении ТАСС.

"Доля зарубежных вложений во II квартале продолжила снижаться - с 6% в I квартале, сократившись до 1% (0,4 млрд рублей). Вложения российских компаний составляют подавляющую долю объема инвестиций. Мы предполагаем, что тренд сохранится в этом году", - говорится в материалах.

В CBRE напоминают, что на II квартал пришелся пик распространения коронавируса в России, действовали ограничительные меры, которые значительно влияли на снижение бизнес-активности. По предварительным данным, общий объем инвестиций в недвижимость России во II квартале составил около 47 млрд рублей, что на 19% ниже значения аналогичного периода 2019 года (59 млрд рублей). В то же время за первое полугодие 2020 года объем инвестиций составил 112 млрд рублей, это на 19% превосходит показатель первой половины прошлого года (94 млрд рублей), указывается в материалах. Отмечается, что такая динамика объясняется сильным I кварталом 2020 года, на который пандемия еще не оказала серьезного влияния.

"Во второй половине 2020 года мы ожидаем, что рынок инвестиций в недвижимость будет постепенно восстанавливаться, инвесторы начнут активизироваться. При этом многое будет зависеть от дальнейшей динамики распространения COVID-19 и рисков прихода второй волны роста числа заболевших", - рассказала ТАСС старший директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова.