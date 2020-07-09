Число семей, получивших ипотеку на новостройки, может увеличиться в два раза в 2020 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Количество семей, которые получили ипотеку на покупку жилья в новостройках, может вырасти в России в 2020 году в два раза по сравнению с 2019 годом. Об этом в четверг сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

"В прошлом году более 1 млн семей получили ипотечные жилищные кредиты. В этом году тоже более 1 млн семей, мы ожидаем, что получат ипотечные жилищные кредиты. Если говорить о прошлом годе, то из общего объема чуть больше 300 тыс. семей получили [ипотеку] на первичном рынке. В этом году мы ожидаем порядка 600 тыс. семей, которые получат ипотеку на первичном рынке", - сказал Филиппов в интервью на портале "Твой Дальний Восток".

По его словам, приобретение жилья в новостройках стимулирует субсидирование ипотеки до 6,5% годовых, а также программа дальневосточной ипотеки по ставке 2% годовых для жителей Дальнего Востока. По последним данным, за пять месяцев 2020 года получено около 35 тыс. заявок по дальневосточной ипотеке, из них 20 тыс. заявок одобрено и реализовано, добавил Филиппов.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Дальневосточную ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет, сумма кредита не должна превышать 6 млн рублей.

Увеличение объемов выдачи ипотеки на покупку жилья в новостройках является одним из целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда".