Мособлдума отменила налог на транспорт для впервые покупающих жилье в Подмосковье

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли законопроект, согласно которому жители Подмосковья, впервые приобретающие жилье в новостройках, будут на год освобождены от уплаты транспортного налога.

"Законопроектом предлагается установить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты транспортного налога лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, которые впервые приобрели в собственность недвижимое имущество на территории Московской области, но не более чем по одному транспортному средству, являющемуся объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, кроме мотоциклов, мотороллеров, автобусов, тракторов, водных и воздушных транспортных средств", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что налоговая льгота будет предоставлена на один год. Под недвижимым имуществом проектом закона предлагается понимать жилье, с момента постановки на кадастровый учет которого прошло не более трех лет.

"Принятие проекта закона повлечет за собой выпадающие доходы бюджета Московской области в 2022 году в размере 365 млн рублей", - добавляется в документе.

Как ранее сообщала пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья, покупателю будет необходимо зарегистрироваться в Московской области, а на автомобиль не должен распространяться повышающий коэффициент.