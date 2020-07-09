Компания Space 1 открыла "гибкий" офис на Арбате в центре Москвы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Созданная O1 Properties сеть Space 1 открыла "гибкий" офис в бизнес-центре "Мидланд Плаза" на Арбате в Москве. Об этом в четверг сообщила руководитель отдела продаж сети Мария Кабанова на онлайн-конференции.

Речь идет о новом формате офисов, их главное отличие от классических состоит в том, что они сдаются в аренду на меньшие сроки - от полутора до трех лет. При этом площадь пространства и количество рабочих мест можно быстро изменить - увеличить или сократить в зависимости от потребностей.

"Сейчас "Space 1 Арбат" открыт для арендаторов. Первые заселения, мы предполагаем, пройдут в августе", - сказала она, уточнив, что офисная площадка на 4,6 тыс. кв. м открылась по адресу: Арбат, дом 10.

"Гибкие" офисы - своего рода каршеринг в мире недвижимости, уточнил исполнительный директор Space 1 Павел Федоров. "Гораздо удобнее во многих случаях не покупать машину, не думать о зимней резине, штрафах, страховке, а забронировать и доехать из точки А в точку Б", - сказал он. Федоров добавил, что в ожидании второй волны "коронавирусного" кризиса арендаторы не спешат вступать в долгосрочные отношения.

Сегмент "гибких" офисов может вырасти к концу 2020 года на 50% (с 1% до 1,5% доли рынка), считают в Space 1. К началу 2021 года сеть планирует открыть в Москве еще три гибких офисных пространства общей площадью свыше 6 тыс. кв. м. Новые офисные пространства появятся на Тверском бульваре, 26 (трехэтажный особняк общей площадью 2 тыс. кв. м), Ленинградском проспекте, 37 (в БЦ "Аэродом", площадь офисов - 2,2 тыс. кв. м) и Ленинградском проспекте, 29 (в МФК "Царская площадь", 2,2 тыс. кв. м).

Space 1 - проект, созданный в 2019 году в партнерстве с крупнейшим владельцем офисов класса А в Москве - инвестиционной компанией O1 Properties. Вместе с открывшейся 9 июля площадкой "Space 1 Арбат" объем портфеля Space 1 достиг почти 31 тыс. кв. м.

О "гибких" офисах

В отличие от коворкингов "гибкие" офисы предполагают полную изолированность, в них нет возможности аренды отдельных рабочих мест и маленьких кабинетов. Минимальная рабочая площадь предполагает численность от 30 сотрудников, которые размещаются в собственном помещении со всей инфраструктурой - рабочими пространствами, переговорными, кухнями и зонами отдыха.

Целевая аудитория - крупные компании, которые ищут офис для размещения проектных команд, а также средние, быстрорастущие компании, которые объединяет невозможность планирования потребности в офисных площадях в долгосрочной перспективе. Они не готовы на классическую аренду, которая предполагает три-пять лет без возможности выхода из договора без штрафов.