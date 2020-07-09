Хуснуллин: изменение требований к строительству не скажется на безопасности зданий

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Перевод трети строительных требований в разряд рекомендаций не скажется на безопасности объектов, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что подписал постановление, согласно которому порядка 30% ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства становятся рекомендательными. Остальные 70%, по его словам, будут переработаны таким образом, чтобы стать более комфортными для сферы строительства.

"Мы провели большую работу и отменили только излишние и дублирующие друг друга нормы. При этом оставшихся требований достаточно, чтобы обеспечить полную безопасность в ходе строительства и эксплуатации объектов", - привела пресс-служба Хуснуллина его слова.

При этом правительство продолжит работу по сокращению административных процедур и обязательных требований в строительстве, отметил вице-премьер. "Хочу отметить, что нынешнее сокращение количества обязательных требований - это только один из первых шагов. Мы планируем продолжить эту работу и в дальнейшем еще больше снижать нагрузку на бизнес со стороны надзорных органов" - сказал он.

По словам Хуснуллина, при работе над сокращением административных процедур правительство в том числе опирается на успешный опыт Москвы, где за последние 10 лет широкий перечень избыточных процедур был оптимизирован и почти все процедуры в сфере строительства были переведены в электронный вид.

В пресс-службе вице-премьера уточнили, что сокращение количества обязательных требований в строительстве на 30% произойдет с 1 августа. Сейчас к сооружениям на стадии проектирования и строительства предъявляется более 10 тыс. обязательных требований. После вступления в силу постановления их число снизится почти на 3 тыс.