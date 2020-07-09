Госдума одобрила в I чтении упрощение перехода на выгодную ипотеку с маткапиталом

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий переход в программу выгодной ипотеки с использованием материнского капитала. Документ был инициирован вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

Законопроект предусматривает, что жилье, приобретенное с использованием средств маткапитала, оформляется в собственность родителей и детей с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после полной выплаты задолженности по кредиту (займу), средства которого были направлены полностью или частично на приобретение жилого помещения или на погашение ранее полученного кредита (займа) на приобретение этого жилого помещения, и погашения регистрационной записи об ипотеке этого жилья.

Согласия органов опеки и попечительства на передачу в залог жилья не требуется, если это жилье передается в залог в обеспечение возврата кредита, выдаваемого на рефинансирование первоначального кредита, на исполнение обязательств по которому были направлены средства (часть средств) маткапитала.

В случае предоставления кредита или займа на полное погашение ранее выданного кредита или займа, согласие предшествующего залогодержателя на регистрацию ипотеки в обеспечение кредита или займа, предоставленного на погашение ранее выданного кредита или займа, не требуется.

В случае направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий сведения об этом должны быть включены в Единый государственный реестр недвижимости.