Мишустин предложил использовать высокоточные карты для оценки стоимости недвижимости

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил использовать высокоточные карты с использованием технологии облака точек для оценки стоимости недвижимости, в том числе в целях налогообложения. Проект по созданию таких высокоточных карт главе кабмина представили в четверг на выставке IT-проектов в Иннополисе.

По словам одного из создателей проекта, используемые технологии позволяют сделать создание таких карт малозатратным. Их планируется предлагать муниципалитетам для оценки дорожной ситуации в населенном пункте, а также компаниям, которые работают с беспилотным транспортом.

"Я вам подам одну идею, - обратился Мишустин к рассказчику. - Вы никогда не думали о массовой оценке недвижимости, в том числе в целях налогообложения или в целях кадастрового учета?"

Премьер пояснил, что эта технология позволяет сравнивать, сколько те или иные объекты недвижимости с одинаковыми категориями земли стоят в разных районах. "А то, что ваша технология позволяет это сделать недорого, это очень интересное предложение. Многие компании сейчас борются за то, чтобы недорогими способами обрабатывать и оцифровывать соответствующие данные", - добавил Мишустин.

Еще один отечественный проект, который привлек внимание главы кабмина, - платежная система, созданная на основе технологии блокчейн для Центробанка Камбоджи. Премьер высоко оценил этот продукт, отметив, что он "практически убирает всех посредников, которые зарабатывают на транзакциях финансовых услуг".

Мишустину на выставке рассказали о казанском маркетплейсе (платформа электронной коммерции, предоставляющая информацию о продукте или услуге третьих лиц) kazanexpress. Премьер поинтересовался различными параметрами работы платформы и пожелал разработчикам удачи в развитии проекта.

В завершение осмотра премьеру представили роботизированную установку, с помощью которой проводится реабилитация мозга человека после инсультов. Представитель компании-разработчика подчеркнула, что проект запатентован и уже получил регистрационное удостоверение, несколько таких установок уже используются в Казани. Она добавила, что хотела бы предложить проект Минздраву. Мишустин в свою очередь обратил на это внимание главы ведомства Михаила Мурашко, который также принимал участие в осмотре выставки.