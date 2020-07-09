Кабмин разъяснил, какие проекты не столкнутся с сокращением требований к строительству

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Постановление правительства РФ о сокращении обязательных требований в строительстве вступает в силу 1 августа. При этом действие документа не коснется проектов, начатых до этого момента, следует из пояснительной записки, опубликованной в четверг на сайте кабмина.

"Сокращенный перечень позволит в полной мере соблюсти положения основополагающего технического регламента о безопасности зданий и сооружений, утвержденного в 2009 году. В то же время действие нового документа не будет распространяться на проекты, начатые до его вступления в силу. Это избавит застройщиков и проектировщиков от необходимости проходить повторную государственную экспертизу", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, количество обязательных требований к сооружениям на стадии проектирования и строительства с 1 августа сократится с 10 тыс. до 7 тыс. Такая работа стала результатом пересмотра перечня национальных стандартов и сводов правил, принятого в конце 2014 года, отмечается в пояснительной записке. Подчеркивается, что его актуализация велась при участии представителей профессионального и экспертного сообществ.

Согласно постановлению, обновленный перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение безопасности зданий и сооружений, включает четыре ГОСТа и 74 свода правил.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее в четверг в Казани сообщил, что подписал постановление, согласно которому порядка 30% ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства становятся рекомендательными. Остальные 70%, по его словам, будут переработаны таким образом, чтобы стать более комфортными для сферы строительства. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в свою очередь подчеркнул, что сокращение количества обязательных требований к строительству не скажется на безопасности зданий.