Доля загородных сделок с элитной недвижимостью Москвы за полгода выросла до 25%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Доля сделок с загородной недвижимостью в элитном сегменте Москвы в первом полугодии увеличилась до 25% на фоне режима самоизоляции и распространения коронавируса, сообщил в четверг управляющий партнер агентства недвижимости Savills в России Дмитрий Халин на конференции РБК "Элитные оазисы в центре VS загородные особняки".

Он уточнил, что речь идет о сделках с бюджетом от 60 млн рублей. "Если брать итоги первого полугодия, то соотношение городских и загородных сделок в этом бюджете составляет 3 к 1, то есть на трех покупателей квартир в городе приходится один покупатель за городом. До этого в 2018, 2019 годах соотношение было и вовсе 5 к 1 - подавляющее большинство покупателей выбирали город. То есть пандемия внесла изменения", - сказал Халин.

По его словам, особенно ярко изменения прослеживались во втором квартале, когда городской рынок просел практически втрое, в то время как на загородном рынке число сделок, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сократилось на 25%. "В целом по первому полугодию мы видим снижение высокобюджетных сделок на городском рынке на 40%, а за городом это снижение символичное - всего 2%", - отметил эксперт.

При этом Халин не считает, что повышенный интерес к загородной недвижимости будет продолжительным. "Убежден, что уже в июле-августе спрос в городском сегменте приблизится к тому, что мы видели год назад, и дальше будет только расти", - подчеркнул он.

Средний бюджет сделок как в городе, так за городом с начала года увеличился несущественно - рост средних цен составил порядка 5%, сообщил эксперт. По его словам, это 118 млн рублей за квартиру и 95 млн рублей за дом.