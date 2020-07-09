Титов видит необходимость в доработке законопроекта о кадастровой оценке

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительственный законопроект о кадастровой оценке необходимо обсудить с большим количеством специалистов отрасли, так как многие его положения нуждаются в существенной доработке, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"С учетом множественности замечаний и предложений, поступающих от предпринимателей по данному законопроекту, Борис Титов попросил [председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству] Павла Крашенинникова перед вторым чтением законопроекта организовать парламентские слушания с привлечением максимального числа специалистов отрасли", - говорится в сообщении пресс-службы Титова.

В частности, законопроект предусматривает разрешение государственным бюджетным учреждениям (ГБУ) проводить независимую кадастровую оценку любых объектов. Как отмечает пресс-служба Титова, из-за этого с рынка могут быть вытеснены негосударственные хозяйствующие субъекты.

Как полагает Титов, формулировка документа о федеральном государственном контроле за проведением кадастровой оценки носит общий характер и не дает возможности определить, какие требования будут обязательными. Законопроект также предлагает изменить механизм оспаривания результатов кадастровой оценки. Вместо обращения в комиссию по рассмотрению споров или в суд предусматривается подача заявления в то ГБУ, которое определяет кадастровую стоимость, и только его решение уже может быть обжаловано в суде.

Законопроект также вдвое сокращает срок для направления замечаний по промежуточным отчетам, что не дает правообладателю оперативно откорректировать кадастровую стоимость недвижимости до ее утверждения, считает Титов. По его мнению, предлагаемый порядок размещения промежуточных отчетных документов не стимулирует ГБУ к объективному рассмотрению замечаний и не обеспечивает за деятельностью контроль.

О законопроекте

Государственная дума приняла законопроект о совершенствовании процедуры кадастровой оценки в первом чтении 9 июня. Как полагают авторы документа, он позволит устранить ошибки, накопленные в этой сфере. Так, согласно законопроекту, Росреестр будет вести постоянный надзор за государственной кадастровой оценкой. Кроме того, руководители кадастровых учреждений будут лично отвечать за результат оценки и исправление ошибок. Их могут уволить, если в течение года суд неоднократно удовлетворит иски об оспаривании кадастровой стоимости.

Также предлагается публично рассматривать результаты оценки, что позволит снизить влияние региональных властей на государственные кадастровые учреждения, отмечается в пояснительной записке к документу. Авторы законопроекта планируют исключить возможность внесения изменений в результаты оценки без их публичного рассмотрения. В то же время исправления ошибок в кадастровой стоимости предлагают рассматривать в пользу правообладателя.

Планируется, что кадастровую стоимость будут устанавливать при обсуждении в бюджетных учреждениях регионов России, то есть во внесудебном порядке. Как подчеркивается в пояснительной записке, данное предложение направлено на повышение прозрачности и прогнозируемости рассмотрения такой категории дел, на снижение субъективизма при принятии решений.