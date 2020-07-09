В Поморье с 2021 года увеличат финансирование программы расселения ветхого жилья

ТАСС, 9 июля. Власти Архангельской области планируют поэтапно увеличивать финансирование из регионального бюджета программы по переселению граждан из аварийного жилфонда, начиная с 2021 года. В 2020 году из-за сложной экономической ситуации этого сделать не получится, сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции врио главы региона Александр Цыбульский.

"В этом году у нас увеличения регионального финасирования по этой программе с учетом тех факторов, которые сегодня влияют на экономику, скорее всего, не будет. Со следующего года будем поэтапно в этом направлении идти", - сказал Цыбульский.

По его словам, на сегодняшний день региону требуется порядка 22 млрд рублей для того, чтобы отремонтировать или построить новые дома взамен аварийных. Сейчас в Архангельской области ветхими признаны более 1 660 домов.

Программа расселения из аварийного жилья действует по нацпроекту "Жилье и городская среда", который состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он рассчитан до 2024 года, общий объем финансирования превышает 1 трлн рублей.