Новые квартиры получили по нацпроекту более 200 жителей Владимирской области

ТАСС, 10 июля. Новые квартиры по нацпроекту "Жилье и городская среда" получили в пятницу более 200 жителей Гусь-Хрустального Владимирской области, проживавшие ранее в аварийных домах, сообщила пресс-служба администрации региона. На переселение в регионе потратили свыше 159 млн рублей.

"Состоялось вручение ключей от новых квартир семьям, переселяемым из аварийного жилого фонда в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Всего в два новых дома заселятся 209 жильцов. На переселение граждан было направлено 159,13 млн рублей", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой администрации региона.

В ходе реализации нацпроекта на расселение 92 аварийных домов в Гусь-Хрустальном направят 1,22 млрд рублей. До конца 2024 года на эти цели в области предусмотрено выделить 4,7 млрд рублей. Всего во Владимирской области насчитывается 329 домов, находящихся в аварийном состоянии.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов и рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).