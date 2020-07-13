Власти Приморья считают, что реновация промзон позволит вырасти объемам строительства

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Реновация промышленных территорий Владивостока может позволить увеличить объемы строительства жилья. Такая возможность рассматривается, сообщили ТАСС в Минстрое региона.

Как пояснили в министерстве, рассматривается вариант комплексного освоения застроенных территорий. Однако для реализации программы реновации правительству региона необходимо получить как особые полномочия от правительства России, так и средства для финансирования проекта, реконструкции инженерных и транспортных сетей, социальных объектов. "Правительство Приморского края совместно с администрацией города Владивостока рассматривают вариант применения проекта реновации промышленных территорий, расположенных на территории города, которые могут дать большой объем земель под жилищное строительство", - сообщили в Минстрое, добавив, что это потребует больших капиталовложений.

В министерстве отметили, что в Приморье 70% жилья строится во Владивостоке, поэтому его территория является основной для застройки. Однако подбор подходящих участков затруднен из-за сложного рельефа города. Необходимы земляные работы по корректировке поверхности, выравниванию ландшафта, что приводит к большим затратам для города и края. Однако инвестиционно-строительные компании такие затраты берут на себя, отметили в Минстрое.

Там добавили, что пандемия и ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, не повлияли на рынок жилищного строительства. "Рабочие с других регионов, прошедшие изоляцию на территории Приморского края, заменили иностранных рабочих, которые работали на объектах, поэтому критических моментов не было. Пандемия повлияла на покупательский спрос, удаленная работа, невозможность исполнять служебные обязанности, приостановка деятельности предприятий сказались на доходе населения", - сообщили в министерстве.

Президент России Владимир Путин в июне потребовал увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза. Эта цель намечена на период до 2024 года.