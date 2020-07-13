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Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян

Президент также отметил, что для уменьшения стоимости квадратного метра жилья в стране необходимо снижать издержки в строительстве
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 13 июля. /ТАСС/. Для снижения стоимости квадратного метра жилья в России необходимо снижать издержки в строительстве. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник.

"Все, что связано с повышением издержек, необоснованных издержек и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья, должно быть в поле нашего внимания, зрения, должно приводить к конечному результату. А именно - к таким ценам, которые были бы по карману людям. Вот о чем мы должны думать", - сказал президент.

Президент отметил, что у России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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