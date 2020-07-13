Число электронных заявлений в управлении Росреестра по Москве за полгода выросло на 20%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве за I полугодие приняло более 172 тыс. электронных заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, что на 20% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Всего по итогам первого полугодия 2020 года принято 172 454 таких обращения - на 20% больше аналогичного периода прошлого года, когда было зарегистрировано 143 272 заявления онлайн", - говорится в сообщении.

Во втором квартале 2020 года управление Росреестра приняло 95 669 электронных заявлений - на 25% больше, чем в первом квартале (76 785).

В июне принято 34 381 обращение онлайн, что на 5% больше предыдущего месяца (32 654), когда столичное управление получило максимальное в 2020 году количество электронных заявлений. В годовом выражении показатель увеличился на 25% - в июне прошлого года в электронном виде было получено 27 540 заявлений.

"Стабильно наибольшее количество обращений онлайн мы получаем именно от физических лиц - от общего числа принятых в первом полугодии 2020 года электронных заявлений их доля составила 60%. При этом если сравнивать I и II кварталы текущего года, то в апреле-июне от них зарегистрировано на 11% больше обращений", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.