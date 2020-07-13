Власти Москвы с начала года исключили из перечня долгостроев 15 объектов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Москвы исключили из перечня долгостроев и незавершенного строительства в 2020 году 15 объектов. На начало июля на контроле остаются еще 265 объектов, сообщила в понедельник пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Столичным Стройкомплексом создана оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства (к ним относят объекты, где строительство не ведется более двух лет). С 2011 года благодаря слаженной работе городских властей из перечня объектов долгостроя исключены 516 объектов. В этом году из перечня долгостроев удалось исключить 15 объектов. На начало июля на контроле остаются 265 объектов, из которых 23 - федеральные, 156 - инвестиционные, 86 - городской заказ", - говорится в сообщении.

Из 15 объектов два уже введены в эксплуатацию. На девяти площадках возобновлены работы. В частности, оформлено разрешение на строительство многофункционального делового комплекса с центром развития предпринимательства ЮЗАО на улице Миклухо-Маклая, дом 16/10. Начались работы по достройке учебно-лабораторных корпусов на проспекте Вернадского, дом 96, корпус 3 и владение 90, корпус 12 в Тропарево-Никулино. Возобновлено строительство учебного корпуса Московского авиационного института (МАИ) на Оршанской улице, дом 3 в Кунцево. Еще четыре площадки, где работы не были начаты или продолжение работ нецелесообразно, приведены в порядок и благоустроены.

Отмечается, что в перечень долгостроев включены 20 новых объектов (три - городской заказ, 16 инвестиционных и один федеральный).