Эксперты: четверть российских ТЦ могут закрыться к осени

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Четверть торговых центров в России могут закрыться к осени, если сроки уплаты налогов за 2020 год не будут перенесены на 2021 год, сообщила в понедельник пресс-служба Российского совета торговых центров (РСТЦ).

"1 июля закончился срок моратория на взыскание задолженностей по налогам. К концу месяца собственники торговых центров обязаны погасить все задолженности по НДС. Отрасль в целом не имеет этих денег, и счета торговых центров могут быть заблокированы. Подобная ситуация приведет к тому, что примерно четверть всех ТЦ закроются", - говорится в сообщении.

В связи с этим РСТЦ направил обращения в правительство РФ, Минфин и Минэкономразвития с просьбой о поддержке отрасли: субсидии на текущую деятельность, льготы и отсрочки по налогам, открытие в тех регионах, где работа непродовольственной торговли в торговых центрах по-прежнему не разрешена.

По данным РСТЦ, если отсрочки по налогам не будет, общий налог российских ТЦ на добавленную стоимость составит 52 млрд рублей, налог на имущество - 24 млрд рублей, налог на прибыль - 15 млрд рублей, единый социальный налог - 4 млрд рублей.

При этом доходов у торговых центров сейчас фактически нет, продажам еще предстоит восстановиться, подчеркнул управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. "Все приходящие от арендаторов платежи (а это ориентировочно 10-20% от показателей предыдущего года) направляются на поддержание объектов в рабочем состоянии: обеспечение безопасности, клининг, коммунальные услуги и т.д.", - приводятся в сообщении его слова.

В условиях пандемии коронавируса правительство страны приняло несколько пакетов мер по поддержке малых и средних предприятий (МСП). Малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. МСП в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 тыс. 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников. С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых.