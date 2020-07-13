Банк ДОМ.РФ впервые открыл счета эскроу через онлайн-сервис в Краснодаре и Петербурге

ТАСС, 13 июля. Банк ДОМ.РФ открыл первые счета эскроу с использованием онлайн-сервиса в офисах застройщиков Краснодара и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Банк ДОМ.РФ запустил сервис открытия счетов эскроу в режиме онлайн - технологическое решение позволяет открывать счета для хранения средств на покупку квартир непосредственно в офисах продаж. Первые счета с использованием нового обеспечения были открыты в Краснодаре и Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении.

По данным банка, онлайн-сервис позволяет покупателю квартиры открыть счет эскроу не более чем за 10 минут. На сегодня около 40% застройщиков-партнеров Банка ДОМ.РФ подключились к сервису. "Новое цифровое решение обеспечивает автоматическое заполнение данных клиентов и объектов недвижимости с помощью сканирования и распознавания файлов, оптимизируя работу как застройщиков, так и банка", - приводятся в сообщении слова директора управления продажами Банка ДОМ.РФ Кирилла Варенцова.

Ранее Банк ДОМ.РФ предоставил покупателям жилья возможность открывать счета эскроу через консультантов застройщика. Так, более 50% счетов было открыто с помощью этой услуги в мае 2020 года. По последним данным, в Банке ДОМ.РФ открыто более 6,5 тыс. счетов эскроу на 21 млрд рублей.

С 1 июля 2019 года средства граждан, вложенные в приобретение жилья в новых строительных проектах, должны храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет проектного финансирования от банков.

Банк ДОМ.РФ является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. Кредитная организация входит в тройку лидеров по объемам проектного финансирования застройщиков.