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Матвиенко считает, что договоры жилищных сбережений смогут повысить доступность жилья

Спикер Совфеда также отметила, что важно обратить вниманием и на ситуацию с ипотекой на вторичном рынке

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что повысить доступность жилья для граждан помогут договоры жилищных сбережений. Об этом она заявила в понедельник на заседании Совета по развитию финансового рынка в верхней палате.

"Полагаю, что еще не все механизмы поддержки ипотеки исчерпаны. Повысить доступность жилья для граждан смогут договоры жилищных сбережений, сочетающие в себе элементы банковского вклада и ипотечного кредита. Такая практика уже есть в ряде регионов. В частности, в Республике Башкортостан", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что в сложившихся нестабильных условиях государственная программа по ипотечному кредитованию нового жилья под 6,5 % годовых не только вернула спрос на недвижимость, но и смогла придать новый импульс строительной отрасли и смежным с ней отраслям. Спикер СФ напомнила, что по инициативе президента России программа продолжает расширяться, в том числе была значительно увеличена максимальная сумма ипотеки. "Оживлению рынка ипотеки способствовало своевременное включение Банком России ипотечных ценных бумаг в ломбардный список. Напомню, что в Совете Федерации мы неоднократно предлагали пойти на такой шаг", - сказала Матвиенко.

Она также считает, что было бы правильным обратить вниманием и на ситуацию с ипотекой на вторичном рынке. "Здесь наблюдается тенденция к снижению ставок, но разрыв в стоимости кредитов на первичном и вторичном рынке остается значительным", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияБашкортостан
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