Минфин считает, что продление мер поддержки по ипотеке грозит бюджету финансовой пирамидой

"Когда рынок [недвижимости] останавливается, надо просто дать что-то такое, чтобы позволить и строителям достроить, и людям реализовать свои планы, которые были у них на этот год. Но это, на наш взгляд, ни в коем случае не может носить характер долгосрочной меры, которая будет оказывать системную поддержку. Во-первых, это будет финансовая пирамида для федерального бюджета, потому что риски федерального бюджета очень высоки", - сказал он.

Также Моисеев отметил, что рыночные ставки по ипотеке в ближайшие годы могут дойти до уровня льготных. "Сейчас нам кажестя, что 6,5% - это не очень далеко от той ставки, на которую мы может выйти в рамках текущей работы по удешевлению ипотеки. И, в принципе, это вполне реалистично, что люди в конце концов смогут получить 6,5% без господдержки в ближайшие годы", - добавил Моисеев.

В то же время замглавы министерства подчеркнул, что нельзя исключать риски роста ставок на рынке, который может произойти в будущем.

О программе

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.

Первоначально по программе можно было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей в остальных регионах с первоначальным взносом не менее 20%. Однако 23 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму кредита по программе с 8 млндо 12 млн и с 3 млн до 6 млн рублей соответственно. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.