Минфин рассматривает расширение "Дальневосточной ипотеки" на вторичное жилье

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минфин России рассматривает возможность расширения программы "Дальневосточная ипотека" на недвижимость на вторичном рынке. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

"Мы экспериментируем с покупкой жилья на вторичном рынке, в частности в части "Дальневосточной ипотеки", где только в трех городах есть значимое первичное строительство - это Якутск, Хабаровск, Владивосток. В других городах нет такого строительства, поэтому сейчас мы обсуждаем возможность того, чтобы распространить все-таки "Дальневосточную ипотеку" на вторичное жилье", - сказал Моисеев.

В начале года ТАСС сообщал, что правительство Чукотского автономного округа намерено выступить с инициативой на федеральном уровне об уточнении некоторых пунктов программы "Дальневосточная ипотека". В частности, речь идет о расширении возможности по приобретению вторичного жилья.

"Дальневосточная ипотека"

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. 7 декабря правительством РФ было подписано постановление об условиях программы для молодых семей со ставкой в 2%. Такую ипотеку смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар", для которых - в случае запроса кредита на строительство жилья на данном земельном участке - требований по возрасту нет. Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.