Путин подписал закон, упрощающий завершение долгостроев в России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о долевом строительстве многоквартирных домов в России. Изменения касаются процедуры достройки проблемных объектов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Утвержденные изменения позволят упростить завершение долгостроев в России. Так, средства компенсационного фонда теперь можно использовать на достройку всех домов вне зависимости от уплаты взносов застройщиком по конкретному объекту. Новые нормы законодательства о банкротстве застройщиков распространили и на судебные дела, производство по которым началось до 1 января 2018 года.

В поправках прописано, что Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства сможет управлять недостроенными объектами после того, как по ним выплачены компенсации обманутым дольщикам. Кроме того, губернаторы регионов будут восстанавливать права обманутых дольщиков, информация о которых включена в реестр проблемных граждан, но строительство жилья которых не было начато.

Федеральным законом Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства наделяется функциями застройщика и технического заказчика при осуществлении деятельности по завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, для строительства которых привлекались денежные средства участников долевого строительства. При осуществлении вышеуказанных функций фонду не требуется членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Также в документе отмечается, что счета эскроу со средствами дольщиков будут раскрывать после введения дома в эксплуатацию, а не регистрации первого права собственности. В свою очередь залог земельного участка, на котором построен многоквартирный дом, будет прекращаться одновременно с его постановкой на кадастровый учет. Кроме того, закон устанавливает обязанность губернаторов обеспечить реализацию мероприятий по восстановлению прав участников строительства, сведения о которых включены в реестр пострадавших граждан, но у которых нет прав на проблемный объект в силу его отсутствия.