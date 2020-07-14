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Власти Якутии планируют построить около 100 домов по пилотному проекту развития ИЖС

В Якутске предварительно утвердили два участка под строительство домов - Базовый переулок и Вилюйский тракт, 6 км
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Власти Якутии планируют построить около 100 домов в Якутске по пилотному проекту комплексного развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионе. Об этом сообщил ТАСС во вторник и.о. первого заместителя председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

"По пилотному проекту комплексного развития ИЖС предварительно утверждены два перспективных соседних участка в городе Якутске - Базовый переулок и Вилюйский тракт, 6 км. Всего планируется построить порядка 100 жилых домов в 1-4 этажа общей площадью не менее 24,61 тыс. кв. м для свыше 1,3 тыс. жителей", - сказал Бычков.

Он отметил, что по домам ИЖС будут разработаны типовые проекты двухэтажных домов с гаражами площадью от 100 и более кв. м как из каменных, так и деревянных материалов предприятий местного лесопромышленного комплекса.

"Предполагается, что для комфортного проживания жильцов все дома в квартале будут полностью благоустроены. Транспортная доступность до социальной инфраструктуры составит не более 10-15 мин", - добавил Бычков. На данный момент бизнес-план инвестиционного проекта находится на согласовании у регионального министерства имущественных и земельных отношений.

Президент России Владимир Путин ранее призвал правительство РФ и Банк России поддержать индивидуальное жилищное строительство путем разработки удобных финансовых инструментов. Для этого Минстрой России разработал проект программы развития ИЖС, который сейчас проходит обсуждение с участием федеральных органов исполнительной власти и организаций. Целями программы является повышение доступности и качества жилья за счет развития ИЖС и его ипотечного кредитования, а также создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯкутияДальний Восток
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