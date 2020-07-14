Сумма выданных кредитов по дальневосточной ипотеке превысила 30 млрд рублей

ТАСС, 14 июля. Общая сумма выданных кредитов по программе "Дальневосточная ипотека" под 2% превысила 30,5 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать с 10 декабря 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.

"По состоянию на 9 июля 13 банков - участников программы заключили 8 646 договоров на получение дальневосточной ипотеки. Число заявок и выданных кредитов по программе продолжает расти. Только за одну прошедшую неделю прирост заявок составил более 820, а общая сумма выданных с момента старта программы средств превысила 30,5 млрд рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что интерес к программе остается стабильным, и две трети заявок получают одобрение банков. Лидирующие позиции занимает Приморский край, где выдано 2 370 кредитов на общую сумму 8,9 млрд рублей. В Якутии подписано 2 219 льготных договоров на 8,3 млрд рублей. Далее в рейтинге следуют Хабаровский край (3,9 млрд рублей), Бурятия (2,3 млрд рублей), Амурская область (2,3 млрд рублей), Забайкальский край (1,6 млрд рублей) и Сахалинская область (2,6 млрд рублей).

При этом, банки, как сообщает АРЧК, продолжают снижать свои ставки по этому продукту. Так, банк ДОМ.РФ снизил ставку до 1,6% годовых для заемщиков, которые подтверждают доход выпиской из Пенсионного фонда РФ. В Сбербанке при использовании сервиса "Электронная регистрация" заемщик может оформить кредит по ставке 1,7% годовых.

Дальневосточную ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.