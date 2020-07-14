Минстрой РФ почти на 40% повысил среднюю рыночную стоимость жилья в Забайкалье

ЧИТА, 14 июля. /ТАСС/. Минстрой России в третьем квартале 2020 года почти на 40% повысил среднюю рыночную стоимости квадратного метра жилья в Забайкалье - до 78,1 тыс. рублей, сообщила журналистам во вторник пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Нормы средней стоимости квадратного метра применяются для расчета размеров социальных выплат жителям, которые идут на покупку либо строительство жилья за счет федерального бюджета.

"У нас самый большой рост средней рыночной стоимости метра жилья среди регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), увеличение по сравнению с показателями второго квартала - свыше 22 тыс. рублей. Это позволит совершенно по-другому подойти к вопросу переселения граждан из аварийного жилья, строительству жилья для детей-сирот, даст дополнительный стимул для строительной отрасли", - процитировали в пресс-службе главу Минстроя Забайкалья Алексея Гончарова.

Как отметили в ведомстве, среди всех федеральных округов в ДФО отмечается самый значительный рост стоимости. "Такой же показатель, как и у Забайкальского края, установлен для соседней Республики Бурятия, Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области и Магаданской области. Наименьшая стоимость в третьем квартале в ДФО - у Амурской области, это 68 691 рубль, наибольшая - у Республики Саха (Якутия), 83 191 рубль", - уточняется в сообщении.