Субсидию на покупку жилья в первом полугодии получили более 550 военных ВВО

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Жилищную субсидию на покупку квартиры получили в первом полугодии более 550 военных Восточного военного округа (ВВО). Средний размер субсидии увеличился почти на 1 млн рублей и составил 8,1 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"Специалистами федерального государственного казенного учреждения "Восточное региональное управление жилищного обеспечения" Министерства обороны Российской Федерации в первом полугодии 2020 года осуществлена выплата жилищной субсидии 568 военнослужащим Восточного военного округа. Денежные средства на приобретение постоянного жилья перечислены на счета военнослужащих округа на общую сумму 4,6 млрд рублей. Средний размер жилищной субсидии в первом полугодии 2020 года составил 8,1 млн рублей. В 2019 году средний размер этой выплаты был 7,4 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

Большинство из военных, которые получили субсидию, или 135 человек, проходят службу во Владивостоке. Более 60 семей военнослужащих получили жилищные субсидии в Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и в Чите. Сумма субсидии гарантированно позволяет купить жилье как на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, так и в других субъектах РФ.

"Она позволяет военнослужащему самому определить, где он будет покупать или строить себе и своей семье постоянное жилье. Не редкостью стало приобретение двух жилых помещений - для себя и подрастающих детей или же строительство комфортабельного дома или коттеджа как в городе, так и в загородной зоне. Это еще раз подтверждает, что жилищная субсидия - действенный способ решения государством взятых на себя обязательств по жилищному обеспечению военнослужащих", - отметили в пресс-службе.