Число сделок по льготной ипотеке в Москве выросло почти в два раза в июне

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Число оформленных сделок с льготной ипотекой под 6,5% в Москве по итогам июня достигло более 1,2 тыс., что в 1,8 раза больше показателя мая 2020 года. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"В частности, в июне столичным Росреестром зафиксирована 1 231 такая ипотека <...>. В сравнении с предыдущим месяцем показатель июня увеличился в 1,8 раза (+80%). В мае москвичи оформили 684 ипотечные сделки по льготной ставке банков", - говорится в релизе.

В целом за время действия программы субсидирование ипотечной ставки до 6,5% в столице выдано почти 2 тыс. кредитов. "Судя по статистике июня, эта мера (льготная ипотека - прим. ТАСС) простимулировала спрос на первичном и ипотечном рынках жилья. В свою очередь, недавнее решение Центробанка о снижении ставки рефинансирования до минимальных с 2013 года 4,5% позволит банкам пересмотреть условия предоставления кредита на покупку квартир теперь и на вторичном рынке", - цитирует пресс-служба руководителя столичного Росреестра Игоря Майданова.

Правительство РФ в конце апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.

Первоначально по программе можно было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей в остальных регионах с первоначальным взносом не менее 20%. Однако 23 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму кредита по программе с 8 млн до 12 млн и с 3 млн до 6 млн рублей соответственно. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.