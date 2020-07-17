В Минстрое считают, что господдержка позволила избежать резкого снижения ввода жилья

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Меры государственной поддержки строительной отрасли, предпринимаемые из-за нестабильной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, позволили избежать резкого снижения объемов ввода в эксплуатацию жилья в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России в пятницу.

По данным Росстата, объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия снизился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (без учета жилых домов на участках для садоводства). Так, за первые шесть месяцев 2020 года было введено 26,7 млн кв. м (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства - 28 млн кв. м). При этом за первое полугодие 2019 года этот показатель достигал 30,1 млн кв. м.

"Для сдерживания системного и фатального снижения уровня ввода жилья правительство РФ своевременно отреагировало, приняв ряд мер поддержки участников рынка и активизации жилищного строительства", - отметили в пресс-службе.

По мнению Минстроя, значимой оказалась господдержка системообразующих строительных предприятий, которые занимают важное место в экономике страны в целом. Кроме того, жилищный рынок поддержала программа субсидирования ипотеки под 6,5%. "Интерес людей к программе начал конвертироваться в покупки. Уже в мае ситуация начала улучшаться благодаря отложенным сделкам и влиянию субсидированной ставки", - говорят в Минстрое.

В ведомстве добавили, что снижение объемов ввода по итогам полугодия является вполне ожидаемым, но не критичным. Также отмечается, что в июне 2020 года по сравнению с маем объем ввода жилья вырос в полтора раза и составил 5,5 млн кв. м (без учета жилых домов на участках для ведения садоводства). "Нарастающий показатель свидетельствует о постепенном восстановлении темпов ввода жилой недвижимости и их приближении к докарантинному уровню", - прокомментировали в пресс-службе Минстроя.

Поддержка строительной отрасли

Ранее президент России Владимир Путин поручил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев. Правительство России выделило на эти цели 12 млрд рублей.

Правительство РФ также выделило 30 млрд рублей Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. дольщиков.

Кроме того, правительство выделило из резервного фонда 12 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам для строительных компаний. Недополученные доходы возместят банкам, которые заключили договоры со стройкомпаниями до 1 мая 2020 года.

В конце апреля кабмин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую можно будет оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. На возмещение банкам недополученных доходов выделено 6 млрд рублей.