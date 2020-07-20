Сбербанк снизил ставки для застройщиков Москвы по ранее выданным кредитам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сбербанк снизил 16 столичным строительным компаниям ставки по ранее выданным кредитам. Теперь они не превышают ключевую ставку Банка России, которая сейчас находится на уровне 4,5%, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

"Сбербанк активно участвует во всех государственных программах поддержки бизнеса, пострадавшего в условиях пандемии. И теперь процентная ставка по ссудной задолженности 16 наших клиентов на общую сумму свыше 31,5 млрд рублей не будет превышать ключевую ставку Банка России. А выпадающий доход банку субсидирует государство. Сегодня строительная отрасль, без преувеличения, является одним из главных драйверов восстановления столичной экономики. А для москвичей очень важно, чтобы компании - застройщики могли своевременно сдавать новые дома в эксплуатацию и сохранять рабочие места на своих предприятиях", - сказал вице-президент ПАО "Сбербанк" - председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее для поддержки строительной отрасли Минстрой России одобрил субсидирование ставки по 21 кредиту, выданному Сбербанком до 1 мая 2020 года 16 строительным компаниям Москвы и Московской области.

Целью кредитования были покупка земли для жилищного строительства, а также непосредственное финансирование всех этапов возведения жилья и сопутствующей инфраструктуры. Суммарная жилая площадь объектов, на строительство которых были выданы данные кредиты, превышает 1 млн кв. метров, уточнили в банке.