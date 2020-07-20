Продажи недвижимости девелопера "Инград" в первом полугодии выросли на 24%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Девелопер "Инград" в первом полугодии увеличил объем продаж недвижимости на 24% - до 35,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Общий объем продаж недвижимости группы компании "Инград" за первое полугодие 2020 года составил 35,2 млрд рублей, что на 24% выше аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.

Что касается жилой недвижимости, в январе-июне "Инград" продал 218 тыс. кв. м жилья общей стоимостью 33,7 млрд рублей - это на 28% больше в денежном и на 11% - в натуральном выражении.

В первом полугодии компания ввела в эксплуатацию 196,2 тыс. кв. м недвижимости. Средняя цена реализации жилья выросла на 15%, составив 154,6 тыс. рублей за квадратный метр. Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж девелопера составила 66%.

Группа компаний "Инград", согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 1,3 млн кв. м жилья, являясь четвертым в России девелопером по текущему объему строительства.