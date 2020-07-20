Девелопер ФСК начнет строительство жилья бизнес-класса на юго-западе Москвы в этом году

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Группа компаний ФСК планирует в этом году начать строительство жилого комплекса бизнес-класса на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе девелопера.

"Мы разрабатываем новую площадку под проект в Обручевском районе Москвы - жилой комплекс бизнес-класса общей площадью 139,6 тыс. кв. м. Старт проекта - до конца этого года", - сказали в пресс-службе. Объем инвестиций в проект в компании не раскрывают.

Ранее на площадке располагались производственные мощности по производству товарного бетона компании ТД "Партнер", входящей в структуру ГК ФСК. Площадь участка под застройку - 1,69 га. В этом районе уже ведется строительство нескольких крупных проектов высокого ценового сегмента, отметили в компании.

Согласно единому ресурсу застройщиков, ГК ФСК возводит 847,1 тыс. кв. м жилья и занимает 15-е место в России по текущему объему строительства. Компания специализируется на реализации проектов в сфере жилой недвижимости: от комплексной застройки районов до строительства жилых домов по индивидуальным проектам. В 2016 году в ее структуру вошел ДСК-1, крупнейший производитель домостроительных панелей в России.