Минстрой обеспокоен дефицитом рабочих на российских стройках

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Дефицит рабочей силы сложился на российских стройках. Об этом сообщил в понедельник замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

"У нас сегодня есть дефицит в рабочей силы. Мне кажется, это может стать достаточно неожиданным тормозом в скорости выхода новых площадок в стройку", - сказал он.

По словам Стасишина, с оттоком трудовых мигрантов из России "многие люди, у кого сейчас нет работы, могли бы идти на стройку, "но, как показала практика, особенно в Дальневосточном федеральном округе, не сильно охотно они это делают". Он также отметил, что по этой причине трудно нарастить темпы в Москве и Московской области, где было остановлено строительство из-за ограничительных мер.

"Что касается счетов эскроу и того, как себя чувствует отрасль, мы не видим новых банкротств, мониторим это. Мы не видим большой приостановки стройки", - добавил замминистра.

Как сообщали в Минстрое, в период самоизоляции меры ограничений на строительных площадках в той или иной степени были введены в 51 субъекте РФ, в Москве и Московской области стройки временно были остановлены.