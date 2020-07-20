В Минстрое считают, что льготная ипотека сделала покупку квартиры выгоднее аренды

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Покупка квартиры стала выгоднее аренды благодаря программе льготной ипотеки по ставке не более 6,5%, сообщил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

"Ставка составляет 6,5%. Это означает, что в среднем платеж для населения - порядка 16 тыс. рублей при средней стоимости квартиры до 3,5 млн рублей. Это привело к тому, что сегодня покупка квартиры в ипотеку (с учетом достаточно короткого цикла строительства и того, что в большинстве своем застройщики переходят на строительство стандартного жилья с отделкой) выгоднее, чем снимать квартиру в аренду. Но это я говорю про рыночную аренду", - сказал Стасишин.

Правительство РФ в конце апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса.

Первоначально по программе можно было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей в остальных регионах с первоначальным взносом не менее 20%. Однако 23 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму кредита по программе с 8 млн до 12 млн и с 3 млн до 6 млн рублей соответственно. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.