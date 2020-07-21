{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кабмин выделил более 6 млрд рублей на развитие жилищного строительства в регионах

Средства получат 20 регионов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство России выделяет более 6 млрд рублей на программы развития строительства жилья в 20 регионах страны.

"Правительство поможет регионам ускорить строительство жилья, для этого более 6 млрд рублей будет направлено на обустройство инфраструктуры, - сообщили во вторник в пресс-службе кабмина. - Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Субсидии выделяются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". "Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и школ, - отметили в правительстве. - Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья". Средства получат 20 регионов, в том числе республики Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Ханты-Мансийский автономный округ, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области.

Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
"Известия": в Союзе потребителей РФ предложили установить срок службы жилых домов
Новый стандарт может улучшить качество строительства бюджетных многоквартирных домов, однако это отразится на конечной стоимости для потребителя, полагают представители отрасли
Читать полностью