Кабмин выделил более 6 млрд рублей на развитие жилищного строительства в регионах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство России выделяет более 6 млрд рублей на программы развития строительства жилья в 20 регионах страны.

"Правительство поможет регионам ускорить строительство жилья, для этого более 6 млрд рублей будет направлено на обустройство инфраструктуры, - сообщили во вторник в пресс-службе кабмина. - Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Субсидии выделяются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". "Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и школ, - отметили в правительстве. - Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья". Средства получат 20 регионов, в том числе республики Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Ханты-Мансийский автономный округ, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области.

Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.