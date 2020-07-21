Эксперты: ввод срока годности домов может увеличить цены на новостройки

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Инициатива установить стандарт срока службы многоквартирных домов может увеличить себестоимость строительства до 20%, что приведет к росту цен на новостройки. Такое мнение высказали во вторник опрошенные ТАСС эксперты.

Как сообщила во вторник газета "Известия", Союз потребителей РФ направил письмо Минстрою с предложением разработать стандарт, который установит метод оценки срока, в течение которого прослужит новый дом. Стандарт может стать обязательным на этапах экспертизы, утверждения проекта, а также приемки домов. Кроме того, он позволит гражданам понять, сколько они смогут прожить в доме до момента, как он станет аварийным.

В случае принятия инициативы есть риск, что жилье в массовом сегменте вырастет в цене, рассказала генеральный директор риелторского агентства VSN Realty Яна Глазунова. По ее словам, срок службы здания зависит не столько от конструктива - он как раз может "стоять" сотни лет, а от качества внешних и внутренних инженерных систем, электрического оборудования, систем отопления и пожаротушения. "Качественные системы стоят дороже, что, безусловно, может сказаться на инвестиционной себестоимости", - пояснила она.

Для увеличения срока эксплуатации необходимо будет предусматривать усиление конструктивной части зданий путем дополнительного армирования, применения бетона повышенного класса, рассказала ТАСС директор по проектированию девелоперской группы компаний "Гранель" Наталья Полушина. "В среднем это может привести к увеличению себестоимости строительства на 15-20% в зависимости от типа зданий, что в конечном счете отразится на стоимости жилья для покупателей", - сказала эксперт.

Нельзя сказать, что в среднем по стране качество строительства сильно "хромает" - лишь в частных случаях проявляются существенные недостатки, которые должны выявляться при прохождении различных экспертиз, указал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки "Жилье и городская среда" ОНФ Николай Алексеенко. По его словам, каждый проект и так проходит экспертизы на стадии проектирования, а также по факту завершения строительства на стадии ввода в эксплуатацию. "Ко всем инициативам нужно всегда подходить с максимальной осторожностью, учитывая интересы всех сторон", - считает он.

Введение соответствующего ГОСТа будет способствовать прежде всего развитию промышленности строительных материалов, где долговечность станет одним из конкурентных преимуществ, отметил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Приобретение жилья для большинства российских семей является самой дорогостоящей покупкой за всю жизнь. Естественно, что квартира рассматривается как объект наследования будущим поколениям. В связи с этим рациональное зерно в том, чтобы заранее знать срок службы многоквартирного дома, есть", - полагает он.