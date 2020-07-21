Минстрой предложил тиражировать лучшие практики возврата жильцам общедомового имущества

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ предложило тиражировать лучшие практики по возврату собственникам незаконного отчужденного общедомового имущества. Об этом сообщил во вторник замглавы Минстроя, главный жилищный инспектор России Максим Егоров.

"Я думаю, что нам лучшие практики [по возврату незаконно отчужденной общедомовой собственности] со всех площадок надо тиражировать: на сайте Минстроя, сайте общественного совета, сайте "ЖКХ-Контроль". Давайте подумаем, как сделать организационно", - сказал Егоров на онлайн-конференции "Проблемы взаимодействия муниципалитетов и собственников в вопросах использования и возврата общедомового имущества".

По мнению замминистра, возврат общедомового имущества является одним из важнейших шагов в воспитании ответственных собственников многоквартирных домов. Егоров отметил, что в России отношение к общему имуществу, включая подъезды, подвалы, чердаки, начало ухудшаться в конце 80-х - начале 90-х годов. "Было время "лихих" 90-х, когда у нас появлялись [в жилых домах] сауны, бани, кафе, и мы до сих пор с этим наследием живем и пытаемся помочь гражданам закрыть, перевести это в места общего пользования для граждан. Это вопрос безопасности эксплуатации и обслуживания домов", - отметил он.

Егоров добавил, что Минстрой также разрабатывает новые правила управления жилищным фондом и общей собственностью. По словам замминистра, в один документ будут включены четыре подзаконных акта, сейчас он проходит обсуждение.