Объем ввода жилья на Ставрополье увеличился на 1,1% в I полугодии 2020 года

ПЯТИГОРСК, 21 июля. /ТАСС/. Застройщики Ставропольского края ввели в эксплуатацию 419,3 тыс. кв. м жилья в первом полугодии 2020 года, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр строительства и архитектуры края Валерия Савченко.

"За первое полугодие 2020 года за счет всех источников финансирования на Ставрополье уже введено в эксплуатацию 419,3 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 1,1% больше аналогичного периода прошлого года. Обеспечение населения жильем - это одно из приоритетных направлений работы краевого Минстроя. Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" идет в соответствии с графиком", - отметил Савченко.

Он добавил, что в текущем году введены в эксплуатацию три детских сада и один объект здравоохранения. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 22 объекта: 14 дошкольных учебных учреждения, три школы, четыре объекта здравоохранения и один объект культуры.

По его словам, для достижения целевых показателей по вводу жилья Ставропольский край принимает также участие в федеральной программе "Стимул", которая ориентирована на строительство школ, детских садов, поликлиник вблизи новых жилых комплексов.

"На Ставрополье в рамках данной госпрограммы ведется строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест по улице Западный обход в городе Ставрополе. Объем финансирования на 2020 год из федерального и краевого бюджетов составляет более 319 млн рублей. Строительство детского сада завершится уже в этом году, на сегодняшний день объект готов на 55%", - отметил министр.

Он добавил, что работы в части жилищного строительства весной не останавливались. "Вместе с тем принятые меры поддержки населения, направленные на помощь в приобретении недвижимости на условиях льготной ипотеки под 6,5% и 6,1%, позволили существенно активизировать продажи, что способствовало увеличению спроса на жилье в мае на 20,4%, а в июне на 39% по сравнению с маем 2020 года", - сказал глава ведомства.

О нацпроекте

Увеличение объема жилищного строительства является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Так, к 2024 году (по сравнению с 2019 годом) показатель должен увеличиться с 79,2 млн кв. м в год до 120 млн кв. м, а объем ввода в многоквартирных жилых домах - с 46,2 млн кв. м до 80 млн кв. м. Финансирование федерального проекта "Жилье" предусматривает 271,2 млрд рублей до 2024 года. Общий бюджет нацпроекта - более 1 трлн рублей.

Ранее в Минстрое края журналистам сообщили, что ввод жилья в регионе идет в соответствии с графиком. Целевой показатель по вводу жилья на 2020 год на Ставрополье - 1 091 тыс. кв. метров. Для достижения этого показателя планируется построить более 560 тыс. кв. метров индивидуального жилья и 540 тыс. кв. метров жилья квартирного типа.