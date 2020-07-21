Объем ипотечного кредитования в Татарстане вырос на 3%

КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Объем ипотечного кредитования в Татарстане за первое полугодие 2020 года вырос более чем на 3% и превысил 36 млрд рублей. Почти половину этой сумму составили кредиты на первичном рынке, сообщил журналистам во вторник министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов.

"Вообще кредитов, полученных и реализованных, у нас на первое полугодие 17 593 - это 36 млрд 738 млн рублей. Приятно, что 49% от этого пула - это кредиты для первичного рынка. По республике у нас рост в 3% с лишним", - сказал он.

Объем ипотечного кредитования по первичному рынку составил почти 10,5 млрд рублей. По словам министра, в текущем году результатом исполнения нацпроекта "Жилье и городская среда" станет ввод жилья суммарной площадью 2,9 млн кв. м. Это позволит улучшить жилищные условия 40 042 семей республики, уточнил министр.

Увеличение объема жилищного строительства является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Так, к 2024 году (по сравнению с 2019 годом) в России показатель должен увеличиться с 79,2 млн кв. метров в год до 120 млн кв. метров, а объем ввода в многоквартирных жилых домах - с 46,2 млн кв. метров до 80 млн кв. метров. Финансирование федерального проекта "Жилье" предусматривает 271,2 млрд рублей до 2024 года. Общий бюджет нацпроекта - более 1 трлн рублей.