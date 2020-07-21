Фонд дольщиков восстановит права более 1 тыс. обманутых граждан

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Наблюдательный совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства решил восстановить права более 1,1 тыс. обманутых дольщиков из семи регионов России. Об этом во вторник сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который возглавляет набсовета фонда.

"Сегодня мы приняли решения о восстановлении прав более 1,1 тыс. дольщиков сразу в семи регионах. Будем достраивать дома компаний "Монтаж-Строй" в Красноярском крае, в Республике Башкортостан - три корпуса (Б, В, Е) "Стройиндустрия", лит. 3 и 5 "БашЛСТК", в Самарской области - "Кросс", ЖСК "Толмачева, 15", - приводятся в релизе слова Хуснуллина.

По словам вице-премьера, дома, в которых купили жилье почти 800 дольщиков, будут достроены. А более 360 граждан получат компенсации, добавил гендиректор Фонда дольщиков Константин Тимофеев. "Сегодня приняли решения о выплате возмещений по проектам: в Республике Башкортостан - "Ишимбайжилстрой", "БашЛСТК" (лит. 2 и 4), "Стройиндустрия" (корпуса Г, Д), в Республика Калмыкия - "Бетонинвест", в Саратовской области - "Су-164", в Кемеровской области - ЖСК "Известия", в Самарской области - "Кросс", где были двойные продажи", - отметил он.

Решения о выплате компенсаций вместо достройки домов принимают, если оказывается, что возобновление строительства опасно для рабочих и самих дольщиков, объяснил Тимофеев.

Всего набсовет Фонда защиты прав дольщиков уже принял решение по более 250 долгостроям. По последним данным, в едином реестре проблемных объектов находится более 3 тыс. долгостроев в 72 регионах страны.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. В конце марта вице-премьер Марат Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.